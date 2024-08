Brasil Polícia conclui que não houve racismo em abordagem a filhos de diplomatas no Rio de Janeiro

O caso agora foi encaminhado para o Ministério Público. Foto: Reprodução

A Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) concluiu nessa sexta-feira (9) a investigação sobre a abordagem de policiais militares a quatro adolescentes, três deles negros, filhos de diplomatas, no mês de julho, no Rio de Janeiro. Para os investigadores, não houve “o crime de injúria racial, modalidade típica do crime de racismo ou do próprio crime de racismo” praticado pelos dois agentes. O caso agora foi encaminhado para o Ministério Público (MP).

No relatório final da Polícia Civil, a delegada Danielle Bulus Araújo diz que “nos depoimentos dos quatro menores abordados não foi relatado o uso de palavras ofensivas, xingamentos, palavras com cunho racial, palavras discriminatórias ou humilhante por parte dos PMs”.

As imagens de câmeras corporais de policiais que patrulhavam a região revelaram que, minutos antes, PMs haviam sido abordados por um turista estrangeiro, relatando que teria sido vítima de roubo de um cordão, o que foi corroborado por outros dois homens. Esses acrescentaram que o ladrão usou uma faca grande durante o crime.

“Os homens descrevem para os policiais as características dos roubadores e eles saem com as viaturas para tentar localizar o grupo de criminosos”, diz o relatório do inquérito.

Ainda de acordo com a delegada, os policiais militares “não elegeram suspeitos com base na cor da pele, estavam atrás de suspeitos seguindo a descrição de vítimas estrangeiras que tinham acabado de sofrer um crime na praia de Ipanema”.

No documento de 11 páginas a Deat conclui que “na abordagem não houve tratamento diferenciado para ninguém. Todos foram revistados, inclusive o adolescente branco teve a revista padrão da bolsa escrotal enquanto um dos menores pretos não sofreu a revista”.

Outro trecho do inquérito diz que “…como os policiais procuravam um cordão roubado e comumente os criminosos engolem cordões ou escondem na cueca, a revista se deu também nas partes íntimas seguindo o padrão de abordagem nesses casos em que se busca esse tipo de ‘res furtiva’ (produto do roubo). Do que se depreende das imagens obtidas e dos depoimentos prestados, não houve dolo do crime de injúria racial, modalidade típica do crime de racismo ou do próprio crime de racismo”.

Três filhos de diplomatas negros estavam na Rua Prudente de Moraes acompanhados de outros dois meninos brancos, que são brasileiros. Eles deixavam um amigo em casa quando foram abordados. A família de um dos brasileiros denunciou, em posts em redes sociais, que considerou a abordagem racista. Na Polícia Civil, nada relacionado a qualquer ato racista foi mencionado.

A embaixatriz do Gabão, mãe de um dos menores abordados também criticou a abordagem, principalmente porque os jovens foram abordados pelos policiais com armas em punho. Em depoimentos, os adolescentes abordados e testemunhas disseram não ter ouvido qualquer palavra de cunho racial, e que os policiais agiram da mesma forma com todos.

