Por Redação O Sul | 17 de Maio de 2020

A Polícia Civil desmantelou um esquema de tele-entrega de drogas em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Um homem e uma mulher foram presos.

A Operação Delivery foi deflagrada pelo Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) na última sexta-feira (15). Segundo as investigações, eram realizadas aproximadamente de 50 a 70 entregas de drogas por dia. Os pedidos eram feitos por telefone ou via WhatsApp.

Os policiais apreenderam uma pistola 9 milímetros, um revólver calibre 38, aproximadamente 7 mil reais em dinheiro, maconha, cocaína e três veículos.

Conforme a Polícia Civil, as diligências continuam visando identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

