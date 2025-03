Rio Grande do Sul Polícia encontra carreta abandonada com R$ 5 milhões em contrabando em Santana do Livramento

Por Redação O Sul | 24 de março de 2025

Os policiais apreenderam uma grande quantidade de caixas com mercadorias que foram introduzidas ilegalmente no Brasil. Foto: PRF/Divulgação Os policiais apreenderam uma grande quantidade de caixas com mercadorias que foram introduzidas ilegalmente no Brasil. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de domingo (23), uma carreta abandonada com equipamentos médicos na BR-158, na altura de Sant’Ana do Livramento. Segundo a corporação, a carga vale mais de R$ 5 milhões.

Agentes da PRF realizavam uma fiscalização no local quando notaram uma carreta parada no acostamento da rodovia. A equipe, então, pensou que o veículo estava abandonado e que o cavalo mecânico estava com o motor quebrado.

Ao verificarem as placas, foi constatado que o caminhão, um Mercedes Benz LS 1935, estava com placas de um Peugeot 206, de Sant’Ana do Livramento, e o semirreboque estava com placas de um Mondeo, de Quaraí.

Os policiais apreenderam uma grande quantidade de caixas com mercadorias que foram introduzidas ilegalmente no Brasil. Entre elas, havia celulares da Apple, desktops compactos, AirTags, smartwatches, memórias de computadores, câmeras profissionais no valor de R$ 30 mil, roupas de mergulho, capacetes, cigarros eletrônicos, rádios portáteis comunicadores, suplementos alimentares, equipamentos cirúrgicos e odontológicos e medicamentos.

Além disso, os agentes apreenderam um espectrômetro portátil, equipamento que faz análise de substâncias como chumbo, mercúrio, arsênio, cobre, ouro, prata e platina. De acordo com a PRF, o aparelho custa em torno de U$ 7 mil no exterior.

