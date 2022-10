Política Polícia Federal abre inquérito para investigar ameaça de morte a Lula

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Mensagem foi enviada ao Instituto Lula no dia seguinte ao primeiro turno da eleição. (Foto: Ricardo Stuckert)

A Polícia Federal (PF) abriu um novo inquérito para apurar uma ameaça de morte ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT ao Palácio do Planalto. A investigação foi aberta a pedido da equipe de polícias federais que faz a segurança do petista na campanha, chefiada pelo delegado Andrei Rodrigues, a partir de um e-mail enviado ao Instituto Lula.

Em mensagem recebida no e-mail do instituto no dia seguinte ao primeiro turno, em 3 de outubro, uma pessoa afirma que espera Lula na sede do instituto para matá-lo com oito tiros de revólver 357. O caso é apurado pela superintendência da PF em São Paulo.

A PF já havia aberto dois inquéritos anteriores para investigar ameaças feitas ao petista no primeiro turno. Um deles é apurado em Santa Catarina, onde o empresário bolsonarista Luiz Henrique Crestani usou seu perfil no Instagram para publicar um vídeo praticando tiro ao alvo a uma imagem de Lula.

O terceiro tramita na Polícia Civil de São Paulo e verifica a conduta do empresário José Sabatini. Em um vídeo, Sabatini aparece lambendo o cano de uma arma longa enquanto está dentro de um carro e diz o nome do presidente Jair Bolsonaro (PL). O mesmo empresário foi investigado em 2021 por divulgar um vídeo na internet onde ameaçava Lula e atirava várias vezes contra alvos.

O andamento dos inquéritos é acompanhado pelos policiais que atuam na proteção de Lula durante a campanha.

Outro ponto de atenção envolve a ação violenta do ex-deputado Roberto Jefferson contra policiais no domingo (23), em Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro. O temor é que a reação do aliado do presidente contra incentive reações violentas a poucos dias do segundo turno. Na visão de petistas, se Jefferson se insurgiu contra policiais, algum outro fanático pode agir contra qualquer um.

Na avaliação de integrantes da equipe, todos os compromissos de Lula nesta reta final são sensíveis e demandarão rigor nas ações de proteção, o que requer manter mais policiais próximos ao ex-presidente e aumentar a rigidez na inspeção dos locais por onde o petista passar. Lula tem apenas uma viagem marcada para esta semana, para o Rio de Janeiro, onde participará do debate da TV Globo na sexta (28).

O último ato de campanha de Lula deverá ser uma caminhada em São Paulo. Durante o segundo turno, o petista mudou o perfil das agendas na rua. De atos em comícios, passou a fazer caminhadas usando caminhonetes, o que demandou maior planejamento de segurança, com agentes atrás do candidato com pastas balísticas, maior efetivo policial no entorno do veículo que transporta Lula e convocação da militância para auxiliar na proteção do petista.

