Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

Agência teria tentado impedir o acesso ao Centro de Inteligência Nacional. (Foto: Reprodução)

Agentes da Polícia Federal (PF) relataram ter tido dificuldade de cumprir o mandado de busca e apreensão na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na última quinta-feira (25). Integrantes da agência teriam tentado impedir o acesso dos policiais ao Centro de Inteligência Nacional, onde estavam informações e dados considerados essenciais para a investigação.

A atual direção da Abin questionou o mandado expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura uma espionagem ilegal durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O caso vem sendo chamado de “Abin Paralela”.

De acordo com as investigações, o esquema na Abin foi montado com o objetivo de favorecer Bolsonaro e familiares, como os filhos Jair Renan e Flávio Bolsonaro, senador pelo PL.

Durante a operação, agentes da Abin alegavam que a decisão de Moraes não era específica para dar o acesso a todos os documentos do órgão. Diante da obstrução, a PF acionou Alexandre de Moraes. O ministro do STF, ainda durante a operação, deu um novo despacho determinando que a Abin desse amplo acesso aos policiais federais.

Abin paralela

O episódio ajuda a elevar a pressão sobre a atual cúpula da Abin. No relatório encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, a PF fala de um possível conluio entre os investigados de atuar na “Abin paralela” e a atual direção do órgão.

A Abin é comandada por Luiz Fernando Corrêa, que tem como diretor-adjunto Alessandro Moretti.

Atualmente, a Abin está subordinada à Casa Civil. Alas do governo defendem a demissão da cúpula da agência como modo de estancar um avanço da crise.

Outro lado

A Abin nega que tenha havido obstrução da Justiça. O órgão informou que a área jurídica alertou os policiais federais que estava faltando um mandado para uma situação específica de busca e solicitaram que uma formalidade fosse realizada. Ainda segundo a Abin, as demais buscas e diligências ocorreram normalmente, enquanto o novo mandado não chegava.

Entenda

A operação Vigilância Aproximada foi realizada na última quinta-feira (25) e teve como um dos alvos o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), diretor-geral da Abin durante a gestão Bolsonaro.

Policiais estiveram no gabinete do parlamentar, no imóvel funcional ocupado por ele em Brasília e na casa do deputado no Rio de Janeiro.

Ao todo foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão. Ao menos sete policiais federais também são investigados na ação.

A operação investiga organização criminosa que teria se instalado na Abin com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas.

