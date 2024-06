Política Polícia Federal cumpre mandados de prisão de foragidos da Operação Lesa Pátria

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Foi pedida pelo STF a prisão preventiva de 208 pessoas. Foto: Joedson Alves/Agencia Brasil Foi pedida pelo STF a prisão preventiva de 208 pessoas. (Foto: Joedson Alves/Agencia Brasil) Foto: Joedson Alves/Agencia Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma ampla operação para cumprir mandados de prisão de centenas de pessoas investigadas por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram invadidas e depredadas, foi deflagrada, nesta quinta-feira (6), pela Polícia Federal (PF).

As diligências fazem parte da Operação Lesa Pátria, que desde o ano passado apura os responsáveis e executores pelos ataques e já teve 27 fases. Ao todo, são 208 mandados de prisão preventiva, no Distrito Federal e em 18 estados. Os alvos são pessoas foragidas ou que descumpriram medidas cautelares determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a PF, até as 10h desta quinta 45 investigados já haviam sido presas, nos Estados de Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraná e no Distrito Federal. “A Polícia Federal continua realizando diligências para localização e captura de outros 163 condenados ou investigados considerados foragidos”, informou a instituição.

“Mais de duas centenas de réus, deliberadamente, descumpriram medidas cautelares judiciais ou ainda fugiram para outros países, com o objetivo de se furtarem da aplicação da lei penal”, acrescentou a PF.

Alguns dos alvos da operação são procurados após terem violado tornozeleiras eletrônicas. Outros mandados miram pessoas que fugiram para países como a Argentina.

Todos os mandados de prisão foram assinados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que é o relator das investigações sobre os atos do 8 de janeiro. Os alvos da operação desta quinta respondem pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/policia-federal-cumpre-mandados-de-prisao-de-foragidos-da-operacao-lesa-patria/

Polícia Federal cumpre mandados de prisão de foragidos da Operação Lesa Pátria

2024-06-06