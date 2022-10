Brasil Polícia Federal cumpre mandados em operação contra fraudes em mais de 50 contas do auxílio emergencial

12 de outubro de 2022

Estimativa é de que prejuízo tenha passado dos R$ 50 mil. (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de afastamento de sigilo bancário, além de busca e apreensão, em uma operação contra fraudes em 51 contas do auxílio emergencial, na região Nordeste. As ações são feitas em Salvador, Maceió (AL) e Natal (RN).

Batizada de Parcela Nordestina, a ação identificou que a fraude ocorreu por meio do aplicativo Caixa Tem, e os valores foram depositados em conta vinculadas aos investigados, para pagamentos de boletos bancários emitidos pelos próprios fraudadores.

A PF não detalhou em qual das cidades será cumprido o mandado de afastamento de sigilo bancário, mas informou que a estimativa é de que o prejuízo tenha passado dos R$ 50 mil.

Com a apreensão de documentos nesta fase da operação, a PF vai poder identificar o total de contas fraudadas, além de determinar o valor exato dessas fraudes e verificar se houve a participação de outras pessoas. Os envolvidos vão responder por qualificado mediante fraude e associação criminosa.

A operação foi um trabalho conjunto da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.

Taxistas e caminhoneiros

Caminhoneiros autônomos e taxistas recebem no próximo dia 18 a quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 1 mil. A data inicial de depósito do benefício de outubro aconteceria, respectivamente, nos dias 22 e 24, mas o cronograma foi adiantado. Segundo o governo, a reprogramação do calendário “poderá permitir o recebimento de uma parcela extra aos taxistas no mês de dezembro”.

A última janela de cadastramento das categorias acabou na segunda-feira (10). As informações ainda precisam ser analisadas pela Dataprev, estatal responsável pelo processamento de dados do governo federal. O último pagamento foi depositado no dia 24 a pouco mais de 630 mil profissionais.

Há ainda outros dois períodos para envio das informações. No caso dos caminhoneiros autônomos, até o dia 7 de novembro, e depois até 28 de novembro. Motoristas que não realizaram transporte de cargas neste ano e que ainda não estão cadastrados podem solicitar o auxílio de R$ 1 mil pago pelo governo até o fim do ano. Para isso, é preciso preencher uma autodeclaração disponível no site do Ministério do Trabalho e Previdência.

Já para os taxistas, as janelas restantes de cadastramento são do dia 14 de outubro a 7 de novembro e de 11 a 28 de novembro. No caso destes profissionais, o cadastro é feito pelas prefeituras.

O benefício foi criado com a PEC Eleitoral, promulgada pelo Congresso Nacional em julho e que ampliou os programas sociais do governo, sob o argumento de que as categorias precisavam de um alívio pela alta dos preços. Atualmente os preços estão em queda.

