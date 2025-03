Rio Grande do Sul Polícia Federal deflagra segunda fase da Operação Erga Omnes para descapitalizar grupo criminoso no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

No total, foram sequestrados 14 imóveis, que juntos somam mais de R$ 20 milhões, além de três automóveis. Foto: PF/Divulgação No total, foram sequestrados 14 imóveis, que juntos somam mais de R$ 20 milhões, além de três automóveis. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A Polícia Federal deu início, nesta terça-feira (11) à segunda fase da Operação Erga Omnes, com o objetivo de descapitalizar grupo criminoso investigado pela prática dos crimes de corrupção passiva, violação de sigilo profissional, peculato e associação criminosa.

No total, foram sequestrados 14 imóveis, que juntos somam mais de R$ 20 milhões, além de três automóveis. Todos os bens sequestrados foram, ao menos em parte, adquiridos com recursos provenientes do crime de corrupção passiva.

Primeira fase

A primeira fase ocorreu no dia 10 de dezembro de 2024, ocasião em que foram executados 10 mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária, além de uma medida cautelar que determinou o afastamento de um juiz do trabalho de suas funções.

Com base na análise do material apreendido na primeira fase, juntamente com a quebra dos sigilos bancários e fiscais dos indivíduos investigados, foi possível identificar transferências diretas e indiretas realizadas pelos dois leiloeiros investigados para os vendedores de bens imobiliários e veículos, atualmente pertencentes ao magistrado e seus parentes.

Caso os investigados sejam condenados pelos crimes em questão, os veículos e bens imóveis sequestrados serão considerados perdidos em favor da União e vendidos em leilão judicial, com os recursos arrecadados destinados ao Poder Executivo Federal.

2025-03-11