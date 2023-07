Política Ameaça de bomba é descartada e acesso ao prédio do Ministério do Desenvolvimento é liberado

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

Prédio precisou ser evacuado após servidores localizarem uma bolsa na garagem Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O acesso ao prédio do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) voltou a ser liberado após equipes de segurança descartarem uma ameaça de bomba no final da manhã desta quarta-feira (26), em Brasília.

A sede da Pasta precisou ser evacuada após servidores localizarem uma bolsa na garagem. Depois de um procedimento preventivo de segurança, equipes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) descartaram risco de explosão. Segundo a assessoria, só havia apenas roupas dentro do objeto.

O ministério ficou fechado, sem acesso ao público, por cerca de duas horas. O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin cumpria agenda no Palácio do Planalto, onde deve permanecer o resto do dia.

Ameaça

A PF (Polícia Federal) foi acionada para averiguar uma suspeita de bomba após uma mala ter sido abandonada em uma garagem do prédio do MDIC. O objeto estava acompanhada de um bilhete manuscrito e uma cópia da Constituição Federal.

A Polícia Militar do Distrito Federal retirou todas as pessoas do prédio, isolou a área e aguarda a retirada da mala, que está sendo analisada por esquadrões antibomba da PM (Polícia Militar) e da PF.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), não estava no local.

2023-07-26