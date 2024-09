Geral Polícia Federal e Ibama destroem caminhões que transportavam madeira ilegal no Pará

Caminhões transportam madeiras extraídas ilegalmente, durante a noite. (Foto: PF/Divulgação)

Uma ação conjunta da Polícia Federal e do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) resultou na inutilização de três tratores e quatro caminhões empregados na extração ilegal de madeira em Senador José Porfírio, sudeste do Pará. A destruição do maquinário ocorreu, na quinta-feira (19), durante a 5ª fase da operação Madeira na Noite.

A operação investiga crimes ambientais e o desmatamento em áreas de florestas e reservas extrativistas, entre elas o Projeto de Desenvolvimento Sustentável Virola-Jatobá.

Segundo a Polícia Federal, a investigação comprovou que os suspeitos têm feito o transporte da madeira durante a noite, na região, para dificultar o trabalho de fiscalização de órgãos federais ligados ao Meio Ambiente.

Quando os suspeitos perceberam a aproximação dos agentes fugiram do local, abandonando veículos e máquinas. Por isto, ninguém foi preso.

Alguns caminhões, inclusive, estavam carregados com toras massaranduba e camaru. Cerca de 20 policiais federais e fiscais do Ibama participaram da operação. Um estudo do Imazon apontou que a extração ilegal de madeira cresceu 22% no Pará.

Busca e apreensão

A Polícia Federal também deflagrou, na manhã de quarta-feira (18), com o apoio do Ibama, a Operação Semita Rosae, com o objetivo de combater o transporte irregular de madeira. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em uma madeireira e na residência de seu representante legal na cidade de Castanheiras (RO).

A operação foi motivada pela apreensão de um caminhão carregado de madeira sem Documento de Origem Florestal (DOF), cujo destino final seria a madeireira alvo desta ação. Durante as buscas, foram encontrados dois caminhões com toras de madeira de diferentes espécies, sem a devida documentação, resultando na lavratura de flagrante por receptação qualificada.

A ação contou com a participação de oito policiais federais e quatro servidores do Ibama.

Operação Atmosfera

Em outra frente, a Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e o Ibama, deu início no dia 9 a Operação Atmosfera para combater crimes ambientais, principalmente incêndios florestais e desmatamento em terras da União, no município de Apuí (AM) e regiões adjacentes.

As equipes policiais estão fazendo o monitoramento da região por meio de sistemas de geoprocessamento, com o objetivo de averiguar a prática de ilícitos ambientais, principalmente nesse momento em que o Amazonas enfrenta uma estiagem severa.

A operação irá prosseguir, com o apoio da Força Nacional, para contínua identificação de ocorrências de crimes contra unidades de conservação federal seguidos de atos de oposição à ação de fiscalização ambiental. Não há data para finalizar.

Confira abaixo o balanço da operação:

– Apreensão de duas retroescavadeiras;

– Apreensão de duas motosserras;

– Apreensão de duas roçadeiras;

– Apreensão de um soprador;

– Destruição de acampamento de desmatadores;

– Realização de procedimentos de polícia judiciária (oitiva/investigação);

– Mais de 1.750 km percorridos pela equipe;

– 7.222 hectares de áreas degradas fiscalizadas.

