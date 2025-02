Política Polícia Federal faz buscas em Belém contra homem que ameaçou Lula na internet

12 de fevereiro de 2025

Homem terá que usar uma tornozeleira eletrônica e terá que manter distância de locais visitados por Lula, que irá a Belém nesta sexta (14). (Foto: Reprodução/YoutTube)

A Polícia Federal (PF) realizou buscas nessa quarta-feira (12) contra um homem não identificado que ameaçou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais. As postagens indicavam a possibilidade de um atentado contra o presidente durante sua visita a Belém nos próximos dias.

“As investigações identificaram que um indivíduo realizou postagens em redes sociais contendo ameaças de atentado contra o Presidente durante sua visita à cidade de Belém/PA”, escreveu a PF em nota.

A ação da PF começou após a identificação do autor das ameaças, levando o órgão a solicitar à Justiça Federal no Pará a adoção de medidas judiciais contra ele. O suspeito foi imediatamente ouvido pela Polícia Federal e colocado sob monitoramento. Entre as medidas solicitadas pela PF, estava a determinação do uso de tornozeleira eletrônica pelo homem e a proibição de se aproximar de locais onde o presidente estiver.

“A PF determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo homem e a proibição de se aproximar de locais onde o presidente estiver”, destacou a nota da corporação. As investigações seguem em andamento para apurar todos os detalhes do caso e garantir a segurança do presidente durante sua visita à cidade.

Lula, que está programado para visitar Belém nesta sexta-feira (14), tem compromissos importantes na cidade. Ele irá acompanhar obras estratégicas ligadas à COP30, a conferência do clima da ONU.

O presidente conhecerá o Parque da Cidade, que é o maior empreendimento urbano do Pará e já está com 74% das obras concluídas, além de contar com um investimento de R$ 980 milhões. Também está previsto que Lula sobrevoe projetos de macrodrenagem e urbanização nas bacias do Tucunduba e Murutucu, que somam R$ 739 milhões e beneficiarão aproximadamente 300 mil pessoas.

Além disso, o presidente participará da cerimônia de divulgação dos investimentos federais destinados à COP30 e aproveitará a ocasião para anunciar a liberação de mais R$ 250 milhões para infraestrutura urbana. “O presidente participará da cerimônia de divulgação dos investimentos federais para a COP30 e anunciará a liberação de mais R$ 250 milhões para infraestrutura urbana”, explicou a nota.

Lula também pode visitar o Terminal Hidroviário Internacional de Belém, o Museu das Amazônias e a ampliação do Aeroporto de Belém, que receberá R$ 470 milhões. O governo federal ainda apresentará o Programa Pró-Amazônia, que contará com R$ 650 milhões voltados para pesquisa e inovação na região.

