Brasil Polícia Federal faz operação contra grupo que enviava drogas à Europa por navios

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Grupo utilizava mergulhadores para esconder drogas nos cascos dos navios. Foto: PF/Divulgação Grupo utilizava mergulhadores para esconder drogas nos cascos dos navios. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal cumpre, nesta terça-feira (11), sete mandados de prisão e 26 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e em Portugal contra uma rede de tráfico internacional de drogas por meio de navios no Oceano Atlântico.

Os alvos são suspeitos de atuar na inserção de drogas em navios com destino à Europa por meio do uso de mergulhadores no porto de Santos (SP), que é o maior do Brasil. A investigação teve início a partir de prisões realizadas na Operação Sólis, em 2021.

Em junho do ano passado, um mergulhador foi preso após acoplar 100 kg de cocaína em um navio. Em agosto, 114kg da mesma droga foram encontradas em um casco de navio que iria para a Europa.

Em 2023, uma operação da PF mirou um grupo que movimentou R$ 2,8 bilhões e enviou 17 toneladas de cocaína para a Europa. Todo o material era de um mesmo grupo.

A operação Emergentes desta terça-feira também apura organização criminosa e lavagem de dinheiro, e tem apoio da Polícia Militar em algumas regiões, além de cooperação jurídica internacional. Também foram determinadas medidas de bloqueio e sequestro de bens e valores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/policia-federal-faz-operacao-contra-grupo-que-enviava-drogas-a-europa-por-navios/

Polícia Federal faz operação contra grupo que enviava drogas à Europa por navios

2025-03-11