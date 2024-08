Brasil Polícia Federal faz operação contra rede de lavagem de dinheiro de máfia italiana no Brasil

13 de agosto de 2024

De acordo com a PF, a máfia italiana atua no Brasil há quase uma década. (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o Ministério Público Federal (MPF) e apoio internacional do Ministério Público (MP) e da Guardia di Finanza de Palermo, Itália, realizou nesta terça-feira (13) uma operação para combater uma rede de lavagem de dinheiro articulada pela máfia italiana no Estado do Rio Grande do Norte.

As investigações, que começaram em 2022, têm como alvo uma organização criminosa que teria utilizado empresas fantasmas e laranjas para facilitar a movimentação e a ocultação de fundos ilícitos, provenientes de atividades criminosas internacionais.

De acordo com a PF, as evidências coletadas até o momento indicam que a máfia italiana atua no Estado brasileiro há quase uma década. Estima-se que o esquema tenha investido não menos que R$ 300 milhões (cerca de 55 milhões de euros), utilizando esses recursos para adquirir propriedades e infiltrar-se no mercado imobiliário e financeiro daqui. Conforme as autoridades italianas, entretanto, o valor total dos ativos investidos pode superar 500 milhões de euros, em valores atuais, mais de R$ 3 bilhões.

Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva de um mafioso e cinco mandados de busca e apreensão, em três estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí. Simultaneamente, a Direção Distrital Antimáfia de Palermo coordenou 21 buscas em várias regiões da Itália e na Suíça. Mais de 100 agentes financeiros italianos foram mobilizados, alguns dos quais se encontram no Brasil, auxiliando o cumprimento dos mandados em Natal.

“Os crimes investigados incluem associação mafiosa, extorsão, lavagem de dinheiro e transferência fraudulenta de valores, com agravante de apoio a famílias mafiosas notórias”, informou a PF, em nota.

Como parte das medidas para desarticular o esquema e recuperar ativos financeiros, a Justiça Federal também autorizou o sequestro de imóveis e o bloqueio de contas bancárias associadas aos suspeitos e às empresas fantasmas envolvidas.

“Destaca-se, nesse contexto, a colaboração internacional através da criação de uma Equipe de Conjunta de Investigação (ECI), em 2022, envolvendo a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e autoridades judiciais e policiais italianas, com apoio da Eurojust, agência da União Europeia que facilita investigações e processos judiciais envolvendo múltiplos países, auxiliando na troca de informações e na formação de equipes de investigação conjuntas”, disse a corporação, no comunicado.

Preso em João Pessoa, na Paraíba, Vicenzo Pasquino é membro do sindicato criminoso italiano conhecido como ‘Ndrangheta, apontado como uma das máfias mais poderosas do mundo, com influência em outros países europeus e até nos Estados Unidos. Esse grupo é diferente do alvo da operação desta terça-feira.

Ao formular o pedido de extradição de Pasquino ao Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, o governo da Itália informou que ele, no intervalo de um ano e meio, o traficante promoveu pelo menos 15 embarques da Colômbia, do Brasil, do Equador e do Panamá para o país europeu com cerca de 1.200 quilos de cocaína.

Após ter a extradição autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Pasquino retornou à Calabria e resolveu entregar a autoridades detalhes das atividades por ele desempenhadas no Brasil e das relações da ‘Ndrangheta com facções do Rio e de São Paulo, como Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

O italiano entregou à Justiça informações que incluem uma lista de codinomes usados pelos criminosos desses grupos brasileiros. Como havia sido possível descriptografar conversas em um aplicativo do mafioso, com os dados fornecidos por ele será possível identificar a quem os diálogos se referem.

