Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

De acordo com a corporação, alvo está em Três Pontas, no Sul de Minas Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil De acordo com a corporação, alvo está em Três Pontas, no Sul de Minas. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A PF (Polícia Federal) realiza, na manhã desta quarta-feira (02), uma operação que investiga fraudes em auxílios emergenciais. De acordo com a corporação, o alvo está em Três Pontas, no Sul de Minas Gerais. Ele seria responsável por difundir formas de fraudar os benefícios, além de ameaçar e divulgar dados do presidente da Caixa.

Em julho, a PF abriu o inquérito para apurar invasões ao celular de Pedro Guimarães, que foi alvo de ataques e teve informações pessoais vazadas. Na época, o presidente da Caixa disse que “centenas de milhares” de contas poupança digital do banco, movimentadas pelo Caixa Tem e usadas para o crédito do Auxílio Emergencial, foram suspensas por suspeita de fraude.

A operação batizada de Falso Samaritano apura crimes de estelionato, ameaça e divulgação de dados sigilosos. Até a última atualização desta reportagem, a PF não havia informado se os mandados eram de prisão ou de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Federal, Guimarães e seus familiares foram ameaçados depois que o presidente do banco alertou a população sobre a existência de golpes e declarou que iria intensificar as medidas para impedir a ação dos fraudadores.

