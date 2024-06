Política Coronel Mauro Cid e seu pai são intimados a depor na Polícia Federal sobre nova joia encontrada

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O depoimento deve acontecer na próxima terça-feira (18), de forma presencial, na sede da PF em Brasília. Foto: Reprodução O depoimento deve acontecer na próxima terça-feira (18), de forma presencial, na sede da PF em Brasília. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, e seu pai, o general Lourena Cid, foram intimados a depor novamente na Polícia Federal (PF). A oitiva deverá acontecer no próximo dia 18 e deverá contemplar a negociação de uma nova joia por aliados do ex-presidente. O item foi identificado por investigadores durante diligências em lojas localizadas nos Estados Unidos.

Na terça-feira (11), o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que a nova joia descoberta irá robustecer as investigações sobre a venda de presentes recebidos por ele em viagens oficiais.

Em maio, um agente e um delegado da PF estiveram no país em uma cooperação internacional do Federal Bureau of Investigation (FBI), o Departamento Federal de Investigação.

Em cidades como Miami (Flórida), Wilson Grove (Pensilvânia) e Nova Iorque (NY), os policiais conseguiram colher depoimentos de comerciantes, acessar imagens de câmeras de segurança e ainda obter documentos, como movimentações financeiras dos investigados.

“Foi nessa diligência do exterior, com a equipe do FBI, que se teve notícia dessa nova joia negociada e que não estava no foco da investigação. Houve um encontro de um novo bem vendido no exterior e isso talvez tenha sido um dos fatores para atrasar a conclusão do inquérito. Esse encontro robustece a investigação que se iniciou desde a apreensão no aeroporto”, explicou Rodrigues.

Para o delegado Ricardo Andrade Saadi, diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (Dicor), a identificação dessa nova joia vendida pode ser um agravante na definição da pena em caso de eventual condenação dos envolvidos no esquema. São investigados crimes como peculato e organização criminosa.

De acordo com as investigações, auxiliares de Bolsonaro venderam ou tentaram comercializar ao menos quatro itens, sendo dois entregues pela Arábia Saudita e dois pelo Bahrein.

No inquérito, a PF aponta a existência de uma organização criminosa no entorno do ex-presidente que atuou para desviar joias, relógios, esculturas e outros itens de luxo recebidos por ele como representante do Estado brasileiro.

Entre os presentes negociados, estão relógios das marcas Rolex e Patek Phillipe, para a empresa Precision Watches, no valor total de US$ 68 mil, o que corresponde na cotação da época a R$ 346.983,60.

Nesse caso, o ex-ajudante de ordens esteve pessoalmente em uma loja em Willow Grove para vender a peça. Uma foto do comprovante de depósito foi armazenada no celular do oficial. Outra imagem mostra também seu pai refletido em outro item.

Em depoimento sobre a investigação, Bolsonaro optou por ficar em silêncio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/policia-federal-intima-mauro-cid-e-seu-pai-para-novos-depoimentos/

Coronel Mauro Cid e seu pai são intimados a depor na Polícia Federal sobre nova joia encontrada

2024-06-12