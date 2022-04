Brasil Polícia Federal investiga fraudes em consórcios do Banco do Brasil

O próprio banco denunciou o suposto esquema à PF após uma auditoria Foto: PF/Divulgação O próprio banco denunciou o suposto esquema à PF após uma auditoria. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (06), uma operação para investigar supostas fraudes no sistema de consórcios do Banco do Brasil. Os agentes cumpriram oito mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e no Paraná.

Os alvos da operação, batizada de Consórcio 200, são ex-gestores e funcionários do banco suspeitos de desviarem mais de R$ 100 milhões do sistema de consórcios.

As investigações começaram após uma auditoria do banco, concluída em 2021. Os fiscais constataram a aprovação de duas operações de crédito disfarçadas como consórcio de veículos, mas utilizadas para outro fim. O próprio Banco do Brasil denunciou o suposto esquema à PF.

A corporação afirmou que os suspeitos são investigados pelo crime de gestão fraudulenta, que tem pena de três a 12 anos de prisão, além de multa.

