Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

Agentes localizaram fábrica em Minas Gerais onde seriam confeccionados e montados fuzis para serem enviados ao Rio. (Foto: Polícia Federal/Divulgação)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nessa quarta-feira (11), a Operação War Dogs que tem como objetivo combater ao tráfico de armas. A ação é um desdobramento da apreensão de 47 fuzis e a prisão de três suspeitos, realizadas na última terça (10) em uma mansão de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Os policiais cumpriram dez mandados de busca e apreensão no Paraná e em Minas Gerais. O alvo principal é um dos maiores fabricantes de armas do País, de acordo com a PF.

De acordo com a PF, em Minas Gerais foi localizada uma fábrica que aparentemente funcionava para a confecção de móveis. Mas agentes acharam no local maquinários, caderno de anotações e materiais, junto com com manual de instruções. Isso, de acordo com a PF, indica que o grupo criminoso fabrica e faz a montagem de fuzis no espaço. Os indícios apontam ainda que o armamento é posteriormente enviado ao Rio de Janeiro para ser comercializado e distribuído para as fações criminosas que atuam em comunidades.

A PF representou pelos mandados de busca e apreensão durante a madrugada dessa quarta, logo após a prisão dos suspeitos na Barra da Tijuca. A corporação também pediu o sequestro de bens dos presos, em endereços residenciais e de empresas a estes vinculadas a eles, no Paraná e em Minas Gerais.

Para o cumprimento dos mandados em endereços de Belo Horizonte e na Região Metropolitana, a Polícia Federal no Rio de Janeiro contou com o apoio dos policiais federais lotados na Superintendência Regional da PF em Minas Gerais e no Paraná.

Carro milionário

Na residência do principal alvo da operação, preso no flagrante de terça-feira, os policiais apreenderam peças de fuzis, carregadores e munição. O endereço fica em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Foi encontrado também um veículo de luxo, uma Lamborghini avaliada em mais de R$ 1 milhão de reais. No local também havia semijoias.

A PF explicou que a operação foi chamada de War Dogs porque faz alusão ao filme americano Cães de Guerra, de 2016, que retrata o tráfico internacional de armas de fogo.

2023-10-11