Brasil Polícia Federal prende manifestante por tentativa de homicídio contra agente da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2022

Manifestante arremessou pedra contra cabeça do policial, além de desferir golpes com barra de ferro. (Foto: Agência Brasil/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou que o manifestante bolsonarista, de 37 anos, que foi identificado e preso por agredir policiais em um bloqueio durante atos antidemocráticos em Santa Catarina foi detido em flagrante por tentativa de homicídio, resistência, desobediência e por impedir o tráfego de transporte rodoviário. O caso ocorreu no início da semana na BR-470 em Rio do Sul, no Vale do Itajaí.

O homem, que se identificou como administrador de empresas, foi levado pela PRF à Delegacia da PF em Itajaí (SC), onde foi lavrado auto de prisão em flagrante, já homologado pela Justiça Federal.

Os atos de violências, aconteceram após um trecho da rodovia que era bloqueado por manifestantes ter sido desobstruído pelas autoridades. De acordo com a PRF, o homem foi preso em flagrante delito “com prova material em vídeo”.

Ainda segundo a PRF, os policiais buscavam identificar pessoas que desobedeceram a ordem de não bloquear a rodovia quando começaram a ser agredidos. Segundo a corporação, foi necessário o uso de spray de pimenta. A partir daí, várias pessoas começaram a jogar cadeiras e outros objetos em direção às forças de segurança.

O chefe de Comunicação da PRF em Santa Catarina, Adriano Fiamoncini disse que policiais tiveram lesões leves.

“Não fosse o capacete, o policial poderia ter sofrido sérios ferimentos no crânio”, afirmou Adriano Fiamoncini.

As testemunhas ouvidas em depoimento disseram que, logo no início do protesto, o administrador jogou uma pedra num policial que trabalhava no desbloqueio da rodovia, acertando o rosto do agente. Depois disso, bateu com uma barra de ferro na cabeça do policial, que usava capacete no momento, sem causar ferimentos graves.

O homem também teria usado um sarrafo de madeira para agredir outros policiais que atuavam na desobstrução da rodovia.

Nas imagens é possível ver o momento em que a PRF é atacada pelo grupo pró-golpe militar. Posteriormente a tropa de choque da PMSC teve de dispersar os manifestantes, que acampavam no local há mais de uma semana.

O homem foi interrogado e, em seguida, enviado para um estabelecimento prisional em Itajaí (SC), onde está à disposição da Justiça. Ele deve responder pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, resistência à execução de ato legal, crime de dificultar e impedir o funcionamento de meio transporte e incitação ao crime.

