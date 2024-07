Polícia Polícia Federal realiza operação para combater o tráfico internacional de drogas em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Além do RS, mandados judiciais foram cumpridos em Santa Catarina, no Rio de Janeiro e em São Paulo Foto: PF/Divulgação Além do RS, mandados judiciais foram cumpridos em Santa Catarina, no Rio de Janeiro e em São Paulo. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (3), a Operação FLOS com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas pela fronteira do Uruguai com o Brasil, por meio do município gaúcho de Jaguarão.

Os policiais cumpriram 16 mandados de busca e apreensão e nove de prisão preventiva nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. A ação contou com o apoio da polícia uruguaia para o cumprimento de três mandados de prisão no exterior. No total, oito criminosos foram presos – cinco no Brasil e três no Uruguai.

A investigação iniciou em 2023, após um flagrante ocorrido em Jaguarão, no qual um indivíduo transportava 15 quilos de skunk em um veículo. A droga teria como destino final Porto Alegre.

A PF descobriu que o grupo alvo da ação desta quarta enviava skunk para diversas regiões do Brasil. A corporação estima que o bando movimentou, em 2023 e 2024, mais de R$ 28 milhões.

Mais de R$ 8 milhões foram bloqueados das contas do envolvidos e R$ 700 mil em bens foram apreendidos durante a ação.

