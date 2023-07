Rio Grande do Sul Polícia flagra motociclista a 168 km/h em Montenegro

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O motorista responderá por suspensão do direito de dirigir. Foto: Divulgação/PRF O motorista responderá por suspensão do direito de dirigir. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na tarde de sábado (29), 75 motoristas desrespeitando o limite máximo de velocidade na BR 386, no trecho entre Montenegro e Nova Santa Rita. Em uma das imagens de velocidade captadas, um motociclista foi flagrado transitando a 168km/h.

Por ser acima de 50% da velocidade máxima regulamentada para o local, além da infração de trânsito, com anotação de 7 pontos na habilitação e multa no valor de R$ 880,41, o motorista também responderá por suspensão do direito de dirigir.

Foram detectados também dois veículos de passeio trafegando a uma velocidade de 153 km/h, quando o máximo permitido é 110 km/h.

A fiscalização com o emprego do radar fotográfico é realizada em diversos trechos das rodovias federais, após estudo e mapeamento dos pontos críticos onde ocorrem mais acidentes graves e com óbitos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/policia-flagra-motociclista-a-168-km-h-em-montenegro/

Polícia flagra motociclista a 168 km/h em Montenegro

2023-07-30