Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

A Polícia Civil investiga as causas da queda de um carrinho da montanha-russa Foto: Polícia Civil/Divulgação Laudo definitivo deve ser concluído em até 30 dias. (Foto: Divulgação/Polícia Civil) Foto: Polícia Civil/Divulgação

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) investiga o descarrilamento e queda de um veículos da montanha-russa de um parque de diversões em Imbé (Litoral Norte), ocorrida no final da noite de terça-feira (8) e que feriu quatro pessoas. Conforme a Polícia Civil, não está descartada a hipótese de negligência por parte dos responsáveis pelo estabelecimento.

Na manhã desta quarta-feira, peritos do órgão e profissionais do Corpo de Bombeiros estiveram no parque, instalado em terreno no Centro da cidade, próximo ao rio Tramandaí. Eles estavam acompanhados de fiscais da prefeitura. O local acabou interditado, mesmo regularizado, até que seus proprietários apresentem documentos que atestem as condições de funcionamento dos brinquedos.

O titular da Delegacia de Polícia de Imbé, Antônio Carlos Ractz Júnior, adiantou que caso está sendo apurado no âmbito de lesão corporal culposa (quando não há intenção de ferir): “É necessário esclarecer se houve negligência na manutenção [insuficiente ou inexistente] da montanha-russa”.

Testemunhas ouvidas pela Polícia Civil e outras informações preliminares indicaram que o brinquedo no qual aconteceu o acidente não estaria em boas condições de conservação. O laudo definitivo deve ser concluído em até 30 dias.

Vítimas

As quatro vítimas, residentes em São Leopoldo (Vale do Sinos) estavam em um mesmo carrinho em movimento, que saiu dos trilhos e acabou despencando até o solo. São elas: uma criança de 9 anos, uma mulher de 25, outra com a mesma idade e um homem de 32.

O grupo foi atendido no hospital na cidade-vizinha de Tramandaí. Apesar dos ferimentos, nenhum de seus integrantes corre risco de morrer. A maioria já foi liberada, com exceção de uma das mulheres, transferida para o Hospital Divina Providência, em Porto Alegre.

Nota

Também nesta quarta-feira, a administração municipal de Imbé divulgou nota oficial sobre o incidente. Confira a íntegra do texto:

“A prefeitura acompanha com atenção os desdobramentos do caso envolvendo a queda de um carrinho de montanha-russa no parque de diversões localizado na Avenida Nilza Costa Godoy (antiga Avenida Rio Grande) n° 201, no Centro, ocorrido por volta das 23h da última terça-feira, 8 de fevereiro de 2022.

A instalação do referido parque foi autorizada após assinatura de um termo administrativo que permitiu à empresa utilizar uma área pública – historicamente ocupada para a mesma finalidade na temporada de verão – para desenvolvimento das suas atividades recreativas.

Tal autorização se deu após apresentação de proposta que cumpriu todas as exigências preestabelecidas pelo município no chamamento público realizado entre os meses de novembro e dezembro de 2021.

Entre as condições para habilitação estavam a apresentação de Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) da parte elétrica e da parte mecânica dos brinquedos, além de contrato atualizado de manutenção das estruturas, assinados por engenheiro mecânico e engenheiro elétrico contratados pela empresa.

O parque também possui Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio expedido pela Seção de Prevenção de Incêndio do 9° Comando Regional do Corpo de Bombeiros em 24 de dezembro de 2021.

O governo municipal salienta, ainda, que está prestando todo o apoio necessário à apuração dos fatos e que já disponibilizou às autoridades competentes a íntegra do processo que originou a permissão do uso de área pública, reforçando seu compromisso com a transparência e, principalmente, com a absoluta apuração dos fatos, ao mesmo tempo em que acompanha o estado clínico das quatro vítimas, torcendo pela pronta recuperação das mesmas.

(Marcello Campos)

