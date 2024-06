Rio Grande do Sul Polícia indicia três pessoas pela morte de jovem queimada por fondue no Rio Grande do Sul

27 de junho de 2024

Acidente aconteceu em março, quando a vítima comemorava sua formatura Foto: Reprodução/redes sociais Foto: Reprodução/redes sociais

A Polícia Civil decidiu pelo indiciamento dos dois proprietários e de uma funcionária do Restaurante Le Petit, localizado na cidade do Rio Grande, no Sul do Estado, pela morte de Jaqueline Tedesco, de 26 anos.

A jovem, considerada a primeira indígena formada na Furg (Universidade Federal do Rio Grande), comemorava a sua formatura com amigos e familiares quando sofreu um acidente com um aparelho de fondue.

Os proprietários do restaurante foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Além disso, foram enquadrados por lesão corporal contra a mãe e o namorado de Jaqueline, que também foram feridos após a explosão do “réchaud”, uma espécie de fogareiro responsável por aquecer a chapa e a panela do fondue.

À época, Jaqueline foi internada na Santa Casa do Rio Grande com 30% do corpo queimado, mas sofreu duas paradas cardiorrespiratórias após seis dias em coma induzido, e faleceu. O restaurante foi reaberto cerca de dois meses após os fatos.

Em nota, a defesa do restaurante disse que ainda não foi notificada formalmente acerca da decisão da Polícia Civil, assinada pelo Delegado Maiquel Fonseca. Agora, a investigação e o pedido de indiciamento serão encaminhados ao Ministério Público, que decidirá se acusa oficialmente os três envolvidos.

