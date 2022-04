Geral Polícia investiga médico que disse ter tentado subornar policiais: “Nem que eu compre essa delegacia”

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2022

Jovem de 26 anos diz que era tudo brincadeira. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil investiga um médico que relatou na internet ter oferecido suborno em uma delegacia do Rio de Janeiro. Lucas Magalhães Pombo, de 26 anos, dizia nas publicações que iria “comprar a delegacia inteira”, se fosse preciso, para liberar alguém que havia sido detido com drogas.

Primeiro, ele confessa o suposto crime. “Muitas pessoas vieram criticar, ‘ah porque você ofereceu suborno, mimimi mimiimimimi’. Mermão, o sistema tá errado, tá ligado?”.

Algumas horas depois, ele diz que era tudo brincadeira. “Nada passou de uma grande brincadeira, tá? Eu tava revoltado com a vida”.

A pessoa que aparece nos vídeos é o médico Lucas Magalhães Pombo.

Tudo começou na madrugada de sábado (16) para domingo (17), quando ele publicou numa rede social que estaria indo resgatar jovens que tinham sido detidos com drogas.

Em outro post, ele diz: “Fui em casa tomar café da manhã, delegado panguando para liberar os moleques. Ofereci R$ 15 mil, o cara não aceitou. Se contenta aí com teu salário de R$ 15 mil”.

Depois, em outra publicação, ele diz que aumentou o valor do suposto suborno.

“Tudo indica que os moleques vão passar a Páscoa na cadeia por causa de uma pedra de 35 de maconha. Aconteça o que acontecer, eu vou tirar vocês daí. Nem que eu compre essa delegacia. Acabei de oferecer R$ 50 mil pro maluco, no PIX. Continua com a tua ideologia da Polícia Militar do Rio. Morto de fome”.

Lucas também postou uma pesquisa na internet em que buscava o salário de um delegado e escreveu: “Faço em uma semana o que você ganha no mês, delegadozinho”.

Ele ainda publicou um vídeo em que aparenta estar revoltado com a prisão por posse de drogas.

“Aí galera, se vocês acham normal uma pessoa ser presa por causa de 5 gramas de maconha, por causa de 10 gramas de maconha, eu quero que você vá *************, entendeu?”.

O médico relata estar recebendo ameaças de policiais e diz que vai processar todo mundo.

“Galera, seguinte, eu tô recebendo ameaça para c****** de policial. Bando de gente falando que vai me pegar de p******, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só para avisar, quem tiver me ameaçando, estou printando e vou processar todo mundo. O papo tá dado”.

Algum tempo depois, ele publicou mais um vídeo. Dessa vez, pedindo desculpas e diz que tudo não passou de uma brincadeira.

“Eu fiz algumas postagens no instagram completamente fantasiosas. Infelizmente, eu tenho recebido algumas ameaças. Nada passou de uma grande brincadeira, tá? Eu estava revoltado com a vida, eu quis me divertir, tipo, ser um pouco abusado aí, brincar. Mas, eu queria salientar aqui o meu respeito pela Polícia Civil, respeito por todos os profissionais de Segurança Pública, e queria pedir desculpas mais uma vez pela besteira que eu fiz. É isso”.

Apesar do pedido de desculpas, a delegacia da Barra da Tijuca abriu um inquérito para investigar o caso. Os agentes vão apurar o suposto oferecimento de propina, e qual era o interesse dele em liberar o jovem detido com drogas. As informações são do portal de notícias G1.

