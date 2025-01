Rio Grande do Sul Polícia investiga o desaparecimento de vereador do Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

"Gersinho" foi visto pela última vez no sábado, na cidade de Estrela. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um dos 13 vereadores da cidade gaúcha de Estrela (Vale do Taquari). Trata-se de Gerson Adriano da Silva (PSDB), popularmente conhecido como “Gersinho” e que não é visto desde o último sábado (18), quando supostamente estava a caminho de Imbé (Litoral Norte).

O parlamentar, 52 anos, também atua como desenhista e sócio de um escritório de arquitetura. Ele havia informado a conhecidos que a viagem tinha por objetivo a realização de serviços para um familiar.

No início da semana, o seu automóvel foi encontrado carbonizado, em Viamão, enquanto seus documentos apareceram no bairro Umbu, em Alvorada. Além disso, um cartão corporativo da empresa da qual ele é coproprietário foi utilizado após ele deixar de fazer contato e foi feita, ainda, uma transferência de R$ 1,6 mil via pix da conta de Gerson, que mora com o irmão e é separado da mãe de sua única filha, adulta.

Apuração

A apuração do caso tem no comando a Delegacia de Polícia de Lajeado (também no Vale do Taquari), em parceria com agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital. Eles não descartam a hipótese de sequestro, embora não tenha havido qualquer pedido de resgate até o momento.

O parlamentar recebeu 373 votos no pleito do ano passado, desempenho insuficiente para integrar no Legislativo de Lajeado, onde já exerceu mandato em 2013-2016. Mas ficou na suplência e acabou alçado à vaga porque o único eleito de seu partido assumiu a chefia a Secretaria da Cultura de Estrela.

(Marcello Campos)

