Política Polícia Militar interdita trânsito na Esplanada dos Ministérios para evitar manifestações

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Medida de trancar acesso ao trânsito foi tomada após “identificação de possível ato marcado no local” por meio das redes sociais Foto: Reprodução Medida de trancar acesso ao trânsito foi tomada após “identificação de possível ato marcado no local” por meio das redes sociais. (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

O trânsito na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foi interditado por volta das 16h desta segunda-feira (31), por determinação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. De acordo com a pasta, a medida foi tomada após “identificação de possível ato marcado para o local feito por redes sociais”.

A Polícia Militar disse que outro motivo para a interdição da Esplanada é “evitar que caminhões invadam a região”. Nesta segunda-feira, há protestos em diversas rodovias do Brasil contra o resultado das urnas, após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“A ideia é proteger órgãos públicos e manter a ordem”,disse a PM.

De acordo com os militares, o bloqueio ocorre da altura da avenida José Sarney, que fica antes da Avenida das Bandeiras, até o Congresso Nacional e a via L4. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, “toda a Esplanada segue monitorada pela segurança pública, com suporte de câmeras e pelo serviço de inteligência, com apoio das forças de segurança”.

