Geral Polícia paraguaia mobiliza mais de 100 militares em megaoperação pela morte de prefeito de Pedro Juan Caballero

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Polícia do Paraguai mobilizou militares em buscas por integrantes de facção criminosa suspeita de comandar e executar diversos assassinatos na região. (Foto: Divulgação)

A Polícia do Paraguai mobilizou mais de 100 militares em buscas por integrantes de facção criminosa suspeita de comandar e executar diversos assassinatos na região, entre eles, o do prefeito de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, morto em ataque, no dia 17 de maio.

Desde as primeiras horas da manhã de quarta-feira (15), ruas de cidades como Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil, foram tomadas por policiais.

Um dos suspeitos procurados é Marcio Ariel Sánchez Giménez, conhecido como “Abacate”. Além de participação no ataque de José Carlos Acevedo, ele também é suspeito de envolvimento na morte de quatro pessoas, em outubro do ano passado.

Entre as vítimas estava a filha do governador de Amambay, Ronald Acevedo, identificada como Hayleé Acevedo.

Dez tiros

O prefeito de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, foi morto com dez tiros, aos 53 anos de idade, que atingiram o pescoço, braços e perna. Quatro dias após ser internado, a equipe médica do hospital onde ele estava internado atestou a morte cerebral de Acevedo.

José Carlos Acevedo é irmão do governador de Amambay, Ronald Acevedo, e é tio de Haylee Carolina Acevedo Yunis, jovem que morreu aos 21 anos em uma chacina, também em Pedro Juan Caballero. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral