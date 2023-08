Rio Grande do Sul Polícia prende homem com 280 kg de carne de capivara em Santana do Livramento

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

Na verificação do interior do carro, os agentes viram que havia capivaras abatidas no banco traseiro. Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal efetuou, nesta quinta-feira (31), a detenção de um homem por crime ambiental pela caça de 11 capivaras. Além disso, ele estava transportando os animais abatidos no interior de um veículo sem nenhum tipo de refrigeração. O fato ocorreu em frente à Unidade Operacional da PRF em Santana do Livramento.

Em uma operação de fiscalização, policiais rodoviários federais abordaram um Gol, com placas de Santana do Livramento, que era conduzido por um homem de 54 anos, do mesmo município. Na verificação do interior do carro, os agentes viram que havia capivaras abatidas no banco traseiro. Além de ser um crime ambiental, os animais abatidos estavam sendo transportados em péssimas condições de higiene.

Durante a pesagem, foi constatada a quantidade de 280 kg de carne.

A ocorrência foi encaminhada para a Patrulha Ambiental da Brigada Militar, que efetuou o registro e o recolhimento dos animais abatidos, para serem encaminhados à Inspetoria Veterinária.

