Motorista é preso transportando cocaína em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

A droga já estava embalada em porções e pronta para o consumo Foto: Divulgação/PRF A droga já estava embalada em porções e pronta para o consumo (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem transportando cocaína em um veículo na manhã desta segunda-feira (04), na BR-290 em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Durante ações de fiscalização, os policiais abordaram um Logan com placas de Porto Alegre que transitava pela BR-290 e ao vistoriarem o interior do veículo localizaram uma sacola com 1.2 quilo de cocaína sob um dos bancos.

O condutor, um homem de 41 anos e natural da capital gaúcha, disse aos policiais que trabalha como motorista de aplicativo e foi contratado para entregar a droga em Rosário do Sul.

Ele foi preso em flagrante e conduzido à polícia judiciária local. A droga, fracionada em cerca de 1200 porções prontas para o consumo, e o veículo foram apreendidos.

