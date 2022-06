Rio Grande do Sul Polícia prende no Rio Grande do Sul contrabandista com mais de 10 toneladas de agrotóxicos proibidos no Brasil

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

A carga é avaliada em quase 1 milhão de reais. Foto: PRF/Divulgação A carga é avaliada em quase 1 milhão de reais. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, nesta quarta-feira (29), o motorista de uma carreta que transportava mais de 10 toneladas de um tipo de agrotóxico que é proibido no Brasil. A apreensão ocorreu na BR 480, em Barão de Cotegipe, no Norte do Estado.

Em uma operação de combate ao crime, os policiais abordaram uma carreta emplacada no Paraná. O motorista, um paranaense de 44 anos, disse que o veículo estava vazio.

Os policiais perceberam que havia carga na carreta e, ao vistoriarem os reboques, encontraram diversos galões de agrotóxicos proibidos no Brasil, totalizando mais de 10 toneladas. O produto é o Paraquat, que tem a importação proibida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) justamente pelos efeitos nocivos que causa ao meio ambiente, aos alimentos e a quem tem contato com ele.

O motorista foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia. O veículo e a carga, avaliados em quase 1 milhão de reais, foram apreendidos.

