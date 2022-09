Mundo Polícia prende nova suspeita de ataque contra Cristina Kirchner

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Mulher mantinha contatos com Brenda Uliarte (na foto), namorada do brasileiro que tentou disparar contra Cristina. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma terceira pessoa foi presa nesta terça-feira (13), por suspeitas de envolvimento na tentativa de assassinato da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, no dia 1º deste mês.

A mulher detida mantinha conversas com Brenda Uliarte, a namorada do brasileiro Fernando Sabag Montiel, ambos já acusados pelo crime. A identidade da mulher ainda não foi revelada, mas ela foi presa na noite de segunda em uma operação policial no bairro de San Miguel, na capital, o mesmo onde Sabag Montiel vivia.

Segundo o La Nación, a detida não faz parte da “gangue do algodão doce”, grupo de amigos do casal cujas atividades estariam na mira dos investigadores. Mensagens extraídas do celular de Uliarte levantaram a suspeita dos investigadores de o grupo já teria tentado assassinar a vice-presidente em ao menos outras duas ocasiões.

Um dos incidentes teria acontecido no dia 27 de agosto, quando Cristina Kirchner falava com a militância na esquina de sua casa.

O local virou ponto de encontro para os kirchneristas, movimento que se intensificou após o Ministério Público pedir 12 anos de prisão para Cristina, acusada de chefiar uma associação ilícita para favorecer um empresário amigo.

Atentados

A polícia argentina descobriu que o acusado de tentar atirar contra a vice-presidente Cristina Kirchner planejou um outro atentado contra ela no dia 27 de agosto. Essa tentativa teria sido descoberta durante a perícia do conteúdo do celular da namorada de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, com as provas anexadas ao processo nesta segunda. A juíza responsável pelo caso, María Eugenia Capuchetti, ordenou segredo de justiça sobre o processo.

De acordo com fontes ouvidas pelo Clarín, o plano é revelado nas mensagens trocadas pelos dois acusados na semana anterior ao atentado, realizado no dia 1º deste mês. Os dois falam sobre a “presença de câmeras C5N”, trocam detalhes de horários e do movimento de pessoas e militantes na residência de Cristina. “Ela (a vice-presidente) já subiu, acho que ela não vai sair nesse momento então ela já foi, saiu, eu vou lá, fica lá. Não traga nada”, diz Sabag Montiel a Brenda em uma das mensagens.

Nas mensagens do mesmo dia, Sabag Montiel disse que esteve muito próximo do governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, no dia em que o governo instalou cercas de proteção do lado de fora da residência de Cristina para conter as manifestações pró e contra ela, que ganharam força após o Ministério Público pedir que ela fosse condenada a prisão. “Toquei nas costas de Axel Kicillof e ele entrou no carro Toyota Ethios”, escreveu.

É justamente essa troca de detalhes dos movimentos no local e da vice-presidente que os investigadores afirmam que “houve um ataque planejado que não foi realizado e foi por volta de 27 de agosto”, diz o Clarín.

A Justiça argentina já havia afirmado que o atentado do dia 1º foi produto de um “planejamento e acordo prévio” entre o brasileiro e Brenda. Os dois foram acusados formalmente no dia 8. Segundo as evidências apontadas na acusação, a dupla estudou o local do ataque antes.

Montiel apontou sua arma a menos de um metro da cabeça de Kirchner quando ela estava cercada por simpatizantes que a aguardavam do lado de fora de sua residência para expressar apoio após um pedido de 12 anos de prisão e para a perda de seus direitos a exercer cargos públicos por parte do Ministério Público em um julgamento por suposta corrupção.

Fernando e a namorada estão presos e foram interrogados no dia 6. Segundo a imprensa local, o brasileiro teria se recusado a falar e declarou apenas que a namorada não estaria envolvida no ataque.

A jovem, por sua vez, negou ter participado do atentado e afirmou que só estava “acompanhando” o namorado na ocasião. Câmeras de segurança próxima ao local do ataque flagraram a presença de Brenda no momento da ação.

Cristina Kirchner, de 69 anos, escapou ilesa da tentativa de ataque. A arma de fogo, apesar de ter sido acionada duas vezes, não disparou. O atentado frustrado aconteceu quando a vice-presidente cumprimentava um grupo de apoiadores na porta de sua casa, em Buenos Aires.

Um vídeo registra o momento em que um homem aponta a arma para a vice-presidente e rapidamente é detido. Nos vídeos, é possível ver que Cristina se abaixa após a arma ser apontada para ela. No mesmo instante, seguranças intervêm e conseguem segurar o suspeito.

