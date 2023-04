Rio Grande do Sul Polícia prende quatro homens que aplicavam golpe do “bilhete premiado” na Fronteira Oeste do Estado

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Ao serem indagados, os ocupantes não souberam informar o motivo exato da viagem e nem a origem do dinheiro encontrado. Foto: (PRF/Divulgação) Ao serem indagados, os ocupantes não souberam informar o motivo exato da viagem e nem a origem do dinheiro encontrado. (PRF/Divulgação) Foto: (PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta segunda-feira (10), quatro homens na BR 472, em Uruguaiana, integrantes de uma organização criminosa que aplicava golpes em diversas cidades do Rio Grande do Sul.

O “golpe do bilhete premiado” foi aplicado em algumas cidades do Estado deixando um rastro de delitos que iam de Passo Fundo a São Borja em uma rota do crime que culminaria na cidade de Uruguaiana.

Os quatro criminosos, três deles com 28 anos de idade e um com 35 anos, são todos naturais de Passo Fundo, e possuem passagens por estelionato, organização criminosa, ameaça, disparo de arma de fogo, lesão corporal e furto.

Os policiais abordaram dois veículos na rodovia, um Focus com placas de Passo Fundo e um Fox com placas de Chapecó, quando se aproximavam do perímetro urbano de Uruguaiana. Ao serem indagados, os ocupantes não souberam informar o motivo exato da viagem e nem a origem do dinheiro encontrado, cerca de R$ 1,8 mil.

“Bilhete premiado”

O “golpe do bilhete premiado” habitualmente acontece quando uma vítima é abordada por um golpista, o qual se faz passar por uma pessoa humilde e diz possuir um bilhete premiado. Outros golpistas aparecem em seguida para confirmar a premiação e convencem a vítima a transferir valores para o falso vencedor como garantia para o recebimento de parte do prêmio.

