Polícia recupera carga furtada avaliada em 1 milhão de reais em Gravataí

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2022

No local, foi preso um indivíduo, que realizava a guarda do material. Foto: PC-RS/Divulgação No local, foi preso um indivíduo, que realizava a guarda do material. (Foto: PC-RS/Divulgação) Foto: PC-RS/Divulgação

A Polícia Civil recuperou, nesta quinta-feira (12), uma carga composta de lâmpadas de LED, avaliada em R$ 1 milhão de reais, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A carga estava armazenada em um caminhão, já para transporte, tendo sido este furtado na última segunda-feira (9) de dentro do pátio de onde estava estacionado, na cidade de Cachoeirinha, mediante arrombamento do local. A totalidade da carga subtraída, avaliada, conforme ocorrência registrada pela vítima, em mais de R$ 1 milhão. No local, foi preso um indivíduo, que realizava a guarda do material.

O delegado Alexandre Luiz Fleck, que coordenou a ação, ressaltou a importância da recuperação, “haja vista o alto valor da carga, bem como que as investigações prosseguem para determinação da autoria do furto”.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional.

