Polícia Polícia recupera em Sarandi caminhonete que foi roubada em Farroupilha

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O motorista informou que iria receber um valor em dinheiro para levar a Hilux até a cidade de Iraí Foto: PRF/Divulgação O motorista informou que iria receber um valor em dinheiro para levar a Hilux até a cidade de Iraí. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na manhã desta segunda-feira (06), um criminoso em Sarandi, que dirigia uma caminhonete roubada, registrada originalmente em Caxias do Sul, e que estava com as placas clonadas.

Durante policiamento, na BR-386, os policiais suspeitaram de uma Hilux que transitava pelo local e deram ordem de parada ao motorista. Na abordagem, ao realizar inspeção minuciosa, a equipe constatou que se tratava de um veículo roubado em Farroupilha, e estava com as placas clonadas, que coincidiam com as de uma camioneta registrada em Tubarão/SC.

O motorista, de 25 anos, morador de Porto Alegre, que já possui histórico policial pela mesma ocorrência, informou que iria receber um valor em dinheiro para levar a Hilux até a cidade de Iraí.

O homem foi encaminhado juntamente com a camioneta à polícia judiciária local e responderá pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia