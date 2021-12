Geral Polícia resgata mulher mantida em cárcere privado dentro de carro há 60 dias em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Vítima foi encontrada em carro estacionado no aeroporto de Chapecó. (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso por suspeita de manter uma mulher em cárcere privado ao longo dos últimos 60 dias, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. A vítima foi localizada pela PM (Polícia Militar) dentro de um carro estacionado nos arredores do aeroporto do município. O flagrante ocorreu na sexta-feira e divulgado na segunda-feira.

A mulher de 26 anos tinha passado dois meses em poder do suspeito e estava incomunicável. De acordo com a corporação, a vítima também sofreu agressões enquanto esteve em cativeiro, segundo informações são do site Oeste Mais.

Os policiais encontraram o veículo estacionado e com toalhas e lenços nas janelas. O suspeito de 39 anos alegou que o carro estava com problemas mecânicos, mas acabou preso.

A mulher e o suspeito foram ouvidos separadamente pelos policiais. Na ocasião, a vítima informou que era mantida em cárcere privado há 60 dias, tendo passado os últimos quatro dias dentro do carro e saindo apenas para comer. A mulher disse ainda que tinha uma medida protetiva contra o suspeito.

Os policiais militares foram chamados para verificar uma atitude suspeita de um casal que estaria há quatro dias dentro de um Sandero no local. Inicialmente, a suspeita de que os dois estavam morando dentro do carro, já que foram encontradas presos nas janelas toalhas e lençóis nas janelas.

Questionado pelos policiais, o homem disse que o carro estava com problemas mecânicos. Como ele e a mulher ficaram nervosos durante a abordagem, eles foram entrevistados pelos policiais individualmente.

Foi então que a mulher relatou que tinha uma medida protetiva de urgência contra o homem e que ele a mantinha em cárcere privado, sem poder falar com outras pessoas e sofrendo agressões. O homem foi levado à Central de Plantão Policial de Chapecó.

Mato Grosso do Sul

Em outro caso, ocorrido em Mato Grosso do Sul na tarde de segunda-feira (13), um homem de 40 anos foi preso, acusado por estuprar, agredir e manter a esposa, de 40 anos, em cárcere privado. Ele ainda é acusado de maus tratos aos filhos menores de idade.

A Polícia Militar foi acionada para se deslocar para um sítio, situado próximo ao distrito de Itahum, na MS-162, em Dourados, sob denúncias de uma mulher que estava sendo agredida.

No local, policiais constaram que a vítima de 30 anos, havia sido agredida pelo esposo com pauladas, socos e chutes. Foi identificado ainda que ela era mantida em cárcere privado e violentada sexualmente, inclusive por vezes na frente dos filhos, de 8 e 2 anos de idade.

O autor foi autuado em flagrante por violência doméstica, estupro, cárcere privado e maus tratos. As informações são do jornal O Globo, do portal de notícias G1 e do site Diário Digital.

