Notas Mundo Polícia resgata ouriço preso em copo de milk-shake

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Policiais de Bremerhaven, na Alemanha, anunciaram nesta terça-feira (5) o resgate de um ouriço que ficou preso num copo de milk-shake industrializado. “Ele não conseguia tirar a cabeça do copo e estava no meio da rua exposto ao trânsito”, diz a polícia. Nesta época do ano (primavera na Europa) os ouriços acordam de um período de hibernação e procuram por comida.

