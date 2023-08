Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal alerta para sistema Pare e Siga na Serra gaúcha

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

O tempo máximo de espera para cruzar o trecho é de 30 minutos. Foto: Divulgação/PRF O tempo máximo de espera para cruzar o trecho é de 30 minutos. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que no km 181 da BR 116, em Nova Petrópolis, já adota o sistema de Pare e Siga.

Os semáforos estão com quatro quilômetros de distância entre si, devido à necessidade de obras em cinco pontos diferentes, conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Conforme a PRF, as obras terão duração aproximada de dez meses.

O semáforo funcionará 24 horas por dia na cidade da Serra gaúcha, sendo que entre 07:00h e 17:30h contará com a presença de um funcionário da empresa responsável pela obra para auxiliar na gestão do fluxo.

O tempo máximo de espera para cruzar o trecho é de 30 minutos. Após a primeira semana da utilização do sistema semafórico, a empresa responsável verificará a possibilidade de modificar os tempos de espera nos finais de semana, em virtude do fluxo maior de veículos.

– Nos quatro quilômetros do trecho em obras, a circulação dos veículos ocorrerá em apenas uma pista. Os dispositivos semafórico estão conectados a câmeras de monitoramento que funcionam 24 horas por dia, para coibir que veículos avancem o sinal vermelho.

O avanço do sinal vermelho no semáforo instalado no trecho gerará infração de trânsito gravíssima, punida com sete pontos na habilitação e com o valor de R$ 293,47.

A Polícia Rodoviária Federal reforça a necessidade de obediência ao sistema de semáforos para evitar acidentes. Vale ressaltar que após o fechamento do semáforo, os veículos levam em torno de 6 a 10 minutos para cruzar o trecho em obras.

2023-08-21