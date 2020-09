Polícia Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina apreende 202 quilos de maconha que viriam para Novo Hamburgo, no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O forte odor característico da droga denunciou imediatamente o transporte ilícito Foto: PRF/Divulgação O forte odor característico da droga denunciou imediatamente o transporte ilícito. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, era o destino final do carregamento de 202 quilos de maconha apreendidos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Santa Catarina. O flagrante ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (28) na BR 101, em Jaguaruna. No trecho da rodovia, o efetivo da PRF abordou um Ford Ka, com placas de Nova Hartz.

O forte odor característico da droga denunciou imediatamente o transporte ilícito. Na vistoria, os policiais rodoviários federais localizaram a maconha escondida dentro do veículo.

Preso, o motorista, de 47 anos, revelou que buscou o entorpecente em Curitiba, no Paraná, e o levaria até Novo Hamburgo. Ele foi conduzido para a Polícia Civil de Tubarão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia