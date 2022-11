Política Polícia Rodoviária Federal gaúcha diz que apenas uma rodovia segue bloqueada no Estado

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

Segundo a corporação, km 6 da BR 386, em Iraí, chegou a ser liberada, mas manifestantes voltaram a interditar a via nos dois sentidos Foto: Agência Brasil/Divulgação Segundo a corporação, km 6 da BR 386, em Iraí, chegou a ser liberada, mas manifestantes voltaram a interditar a via nos dois sentidos. (Foto: Agência Brasil/Divulgação) Foto: Agência Brasil/Divulgação

Por volta das 19h30 da noite desta terça-feira (1º) a Polícia Rodoviária Federal gaúcha chegou a anunciar que todas as rodovias do Estado haviam sido liberadas e seus fluxos retomados naturalmente. Entretanto, logo depois a corporação informou que o bloqueio da BR-386 no quilômetro 6, em Iraí, havia reiniciado.

Às 14h30, eram 10 as rodovias com manifestações causando bloqueios totais ou parciais no Rio Grande do Sul. Duas horas depois, o número registrado subiu para 14, sendo nove bloqueis totais e cinco parciais.

Pronunciamento

Por volta das 17 horas, o presidente Jair Bolsonaro fez seu pronunciamento sobre o resultado das eleições dizendo que “os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda (…) como invasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir”.

A partir daí, os relatórios passaram a apresentar uma baixa constante no registro de manifestações pelas estradas gaúchas. Às 17h30 voltaram a ser dez, sendo seis totais. Às 19h, as rodovias interditadas caíram para sete e, poucos minutos depois, apenas duas.

Às 19h30, a corporação anunciou que não registrava mais nenhuma paralização. Quinze minutos depois, entretanto, a manifestação do km 6 da BR 386 voltou a ser registrado nos dois sentidos.

