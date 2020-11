Polícia Polícia Rodoviária Federal intercepta comboio de veículos com 152 quilos de maconha em Lagoa Vermelha

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Cinco paranaenses foram presos em flagrante após barreira montada na BR 470 Foto: PRF/Divulgação Cinco paranaenses foram presos em flagrante após barreira montada na BR 470. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cerca de 152 quilos de maconha na madrugada desta segunda-feira (30) em Lagoa Vermelha, no Norte do Estado. O flagrante ocorreu na BR 470 e teve apoio do serviço de inteligência da instituição. O efetivo da PRF soube que trafegava um comboio com três veículos que estaria sendo utilizado por uma organização criminosa paranaense.

Uma barreira foi montada então na rodovia para surpreender os criminosos e realizar as prisões. Um Ford Fiesta foi parado imediatamente, mas um Ford Ka avançou sobre os policiais rodoviários federais, mas foi interceptado em seguida. Já um Volkswagen Polo conseguiu retornar na pista, sendo alcançado e abordado após alguns quilômetros de perseguição.

No porta-malas do Polo, o efetivo da PRF encontrou então um carregamento de maconha, totalizando 152 quilos. Cinco criminosos foram presos por tráfico de drogas. Tratam-se de três homens, de 33, 36 e 55 anos, e duas mulheres, de 24 e 36 anos, todos paranaenses.

