Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2023

Os policiais encontraram diversos pacotes de maconha prensada no porta-malas do Sportage, totalizando 127 quilos da droga. Foto: Divulgação/PRF Os policiais, encontraram diversos pacotes de maconha prensada no porta-malas do Sportage, totalizando 127 quilos da droga. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) aprendeu, na manhã desta terça-feira (22), um menor de idade e prendeu três homens e uma mulher transportando 127 kg de maconha em um veículo. A ação ocorreu na BR 470 em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

Em operação de combate ao crime, os policiais abordaram um Kia Sportage, emplacado em Porto Alegre, e um HB20 com placas de Novo Hamburgo. Os dois veículos viajavam juntos e tinham como destino a Região Metropolitana de Porto Alegre.

O HB20 ia sempre à frente para avisar sobre a presença da polícia na rodovia. Ao realizarem a abordagem, os agentes encontraram diversos pacotes de maconha prensada no porta-malas do Sportage, totalizando 127 quilos da droga.

Dentre os criminosos estavam o motorista do Kia, um homem de 44 anos, natural de Foz do Iguaçu, que confessou ter trazido a droga da fronteira, e os ocupantes do HB20, uma mulher de 32 anos, que era a motorista e natural de Novo Hamburgo, sem passagens policiais, e um homem de 23 anos, de São Leopoldo, que já respondia por diversos crimes como roubo, receptação e posse ilegal de arma de fogo, e mais um homem de 29 anos, também de Novo Hamburgo, com passagens por posse de arma e homicídio.

