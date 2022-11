Polícia Polícia Rodoviária Federal realiza a maior apreensão de skunk da história da corporação no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A droga foi apreendida na BR-101, em Torres, no Litoral Norte Foto: PRF/Divulgação A droga foi apreendida na BR-101, em Torres, no Litoral Norte. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem que transportava 99 quilos de skunk na BR-101, em Torres, no Litoral Norte gaúcho, no domingo (13). Essa é a maior apreensão desse tipo de droga já realizada pela PRF no Rio Grande do Sul.

O recorde anterior era de 75 quilos, apreendidos durante o feriadão de 7 de Setembro deste ano. O skunk é conhecido como “supermaconha” porque possui grande concentração de THC (Tetrahidrocanabinol).

O traficante, de 29 anos, dirigia uma caminhonete S10, abordada quando trafegava em direção a Santa Catarina. Natural do Estado de São Paulo, o criminoso disse aos policiais que viajava de Pelotas para a capital paulista.

No banco traseiro do veículo, havia vários sacos, e logo foi constatado que se tratava de skunk. A carroceria da caminhonete também estava cheia da droga.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia