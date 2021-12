Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal recupera caminhão roubado em Dois Irmãos e prende dois homens

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2021

Veículo apreendido será periciado e devolvido ao proprietário. Foto: PRF/Divulgação

Na tarde desta sexta-feira (17), na BR 116, na localidade de Dois Irmãos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens por receptação e recuperou um caminhão roubado.

A ação ocorreu durante atividade de fiscalização da PRF na BR 116. Os policiais abordaram dois homens que seguiam viagem em um caminhão. Após identificação minuciosa, os agentes constataram que tratava-se de um veículo roubado em Canoas (RS), há seis meses. O caminhão utilizava placas clonadas, de outro veículo com mesmas características.

O motorista, de 35 anos, alegou que o caminhão era do passageiro, de 46 anos, que informou que o teria vendido para uma pessoa em Novo Hamburgo, no entanto, não soube informar o nome do comprador.

Diante dos fatos, o caminhão foi apreendido e ficará à disposição para ser periciado e devolvido ao proprietário. O motorista e passageiro, ambos de Canela, foram conduzidos à área judiciária e presos por receptação.

PRF prende foragido

Durante operação de fiscalização de ultrapassagens na BR/290, em Eldorado do Sul, a Polícia Rodoviária Federal efetuou a prisão de um homem com 33 anos que estava foragido do sistema prisional.

A ação se deu durante a abordagem ao veículo que ele dirigia, depois de realizar ultrapassagem em local proibido. Após a solicitação da documentação do condutor, foram efetuadas consultas aos sistemas e constatada que a carteira de habilitação era falsa e que havia um mandado de prisão pelo delito de tráfico de drogas. Ele possui diversos antecedentes criminais, dentre eles homicídio, tráfico de drogas e receptação.

O indivíduo foi preso e encaminhado para a polícia judiciária nesta sexta-feira (17).

