Rio Grande do Sul Policiais militares salvam recém-nascida engasgada com leite materno em Viamão

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2022

A pequena Sofia recebeu atendimento médico, demais procedimentos, e passa bem. Foto: BM/Divulgação A pequena Sofia recebeu atendimento médico, demais procedimentos, e passa bem. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

Nesta sexta-feira (1º), a sala de operações do 18ºBPM em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, recebeu um pedido de socorro de uma mãe que estava com sua filha, de 9 dias, engasgada com leite materno.

O primeiro atendimento foi prestado através do telefone, quando o policial militar orientou a mãe a realizar a Manobra de Heimlich, técnica utilizada para desobstruir as vias aéreas.

Quando a guarnição chegou ao local, a bebê ainda estava engasgada e foi conduzida imediatamente até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade.

No caminho, os policiais militares realizaram as técnicas para desobstruir as vias respiratórias e a criança voltou a respirar. A pequena Sofia recebeu atendimento médico, demais procedimentos, e passa bem.

