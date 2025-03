Brasil Policiais são presos suspeitos de estuprar jovem dentro de viatura em São Paulo

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Crime teria ocorrido após ela pedir carona para voltar para casa. Foto: Divulgação/Polícia Militar Crime teria ocorrido após ela pedir carona para voltar para casa. (Foto: Divulgação/Polícia Militar) Foto: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Civil de São Paulo abriu inquérito para investigar a acusação contra dois policiais militares de estuprar uma jovem de 20 anos que pegou carona na viatura deles, em Diadema (SP). Segundo o delegado Marcos Gomes de Moura, que investiga o caso, a jovem foi ouvida na noite de terça-feira (4) e teria reiterado que foi abusada pelos dois PMs.

Logo após o depoimento, o delegado decidiu pela abertura da investigação e deve pedir o sigilo de Justiça do caso, para não comprometer a vítima nem o passo a passo do caso. Na noite da segunda-feira (3), os dois policiais militares já tinham sido presos por descumprimento de missão, após abandonarem seus postos de trabalho, em Diadema, sem autorização ou justificativa, para dar carona à jovem até o município de São Paulo.

A ocorrência foi inicialmente registrada pelo tio da vítima. Segundo ele, a jovem abordou os agentes para pedir ajuda durante um bloco de carnaval. Os PMs, então, pediram para que ela entrasse na viatura, dizendo que iriam levá-la para casa.

Segundo a PM, somente o ato de dar carona já classifica transgressão disciplinar. Os policiais não têm autorização para isso. De acordo com a polícia, a moça tem histórico de internação psiquiátrica e já acusou o pai de estupro.

Às 22h27, ela teria enviado um áudio, no qual dizia ter sido abusada e pedia ajuda. Minutos depois, a moça mandou vídeos e fotos de dentro da viatura. Neles, registrou os rostos dos policiais.

Após receber as mídias, o tio perdeu contato com a moça, que só foi localizada horas depois, na UPA Liberdade, sem o aparelho celular. Ela teria sido encaminhada à unidade por um escrivão do 26º Distrito Policial (DP), que afirmou que a jovem estava muito agitada e acionou ajuda.

Os agentes fotografados foram identificados e chamados para prestar esclarecimento. À polícia, eles disseram que a moça teria surtado no interior da viatura. Por essa razão, pediram para que ela saísse do carro, numa área próxima à Rodovia Anchieta. Eles relataram ainda que a moça teria ameaçado fazer uma acusação de estupro e exigido que a levassem para casa.

Ambos os PMs usavam câmera corporal. Contudo, a corporação investiga se eles teriam retirado o equipamento no momento da carona.

Segundo a jovem, os policiais ingeriram bebida alcoólica. Diante disso, ambos foram encaminhados para o Hospital da Polícia Militar, onde fizeram exame para detecção de álcool no sangue. Nesta terça (4), a Justiça converteu a prisão dos agentes em preventiva.

O soldado Leo Felipe Aquino da Silva e o cabo James Santana Gomes, ambos do 24º Batalhão, de Diadema, foram presos em flagrante. Além do crime sexual, ambos respondem por roubo, porque teriam sumido com o celular e pertences da vítima, além de abandono de posto e descumprimento de missão, pelo fato de saírem de sua área de patrulhamento sem autorização e sem motivo justificado. As informações são do portal de notícias g1.

