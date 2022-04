Polícia Policial militar é condenado a 10 anos de prisão por matar idoso em Alvorada

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Alceu Pieretti Barra foi morto no pátio de casa, em abril de 2018. Foto: Reprodução/Arquivo pessoal Alceu Pieretti Barra foi morto no pátio de casa, em abril de 2018. (Foto: Reprodução/Arquivo pessoal) Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O policial militar Rafael Sasso Lopes foi condenado a 10 anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela morte de Alceu Pieretti Barra, 69 anos, em Alvorada, na Região Metropolitana. O crime aconteceu em abril de 2018. O réu não poderá apelar em liberdade.

O acusado Lindomar Paulus, também policial, foi absolvido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alvorada.

O júri, pelo juiz Marcos Henrique Reichelt, iniciou na manhã de quinta-feira (7) e durou cerca de 18 horas, sendo encerrado às 03h30min desta sexta-feira (8).

O magistrado arbitrou as penas analisando as circunstâncias judiciais do crime, como também conduta e culpabilidade do policial militar que confessou a autoria do disparo de arma de fogo que atingiu fatalmente a vítima.

Lopes já estava preso preventivamente. Foi também decretada a perda do cargo público. Já para o PM Paulus, após sua absolvição, houve revogação do decreto de prisão preventiva.

O Fato

O crime ocorreu em 5 de abril de 2018, por volta das 21h50min, na Rua Felipe Camarão, Vila Formoza, em Alvorada. Conforme a denúncia do Ministério Público, os policiais abordaram a vítima e a forçaram a ingressar no pátio de sua residência. Após, o réu Lopes efetuou um disparo com arma de fogo. O motivo teria sido uma discussão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia