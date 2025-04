O policial militar Lucas Alexandrino Nazario da Silva, de 27 anos, morreu em um acidente durante uma perseguição, no fim da tarde de terça-feira (1º), em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

Nascido em Recife (PE), o brigadiano, que estava em uma motocicleta, colidiu contra um poste enquanto tentava abordar um suspeito que também estava de moto.

O acidente ocorreu na alça de acesso que liga a avenida São Leopoldo à rua Visconde de Pelotas. Nazario deixou a esposa grávida e uma filha de 2 anos.

O homem que estava sendo perseguido foi preso pela Brigada Militar após a morte do soldado.

“A Brigada Militar comunica, com profundo pesar, o falecimento do soldado Alexandrino Nazario da Silva, nesta terça-feira (1°), em decorrência de um acidente de trânsito, em Caxias do Sul. O soldado Nazario, de 27 anos, ingressou na Brigada Militar em 2023 e estava lotado no 12º BPM, em Caxias do Sul. Deixa esposa grávida e uma filha de 2 anos. A BM se solidariza com familiares e amigos neste momento difícil, lamentando profundamente o ocorrido”, afirmou a corporação.