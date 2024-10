Rio Grande do Sul Policial morto por atirador em Novo Hamburgo tinha acabado de virar pai

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Aos 31 anos, ele deixa a mulher e um bebê recém-nascido de apenas 45 dias. Foto: Reprodução Aos 31 anos, ele deixa a mulher e um bebê recém-nascido de apenas 45 dias. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Éverton Kirsch Júnior, o policial militar morto por um atirador na cidade de Novo Hamburgo (Vale do Sinos), tinha acabado de se tornar pai. Aos 31 anos, ele deixa a mulher e um bebê recém-nascido de apenas 45 dias. Kirsch havia ingressado na Brigada Militar em 2018.

O atirador, Edson Fernando Crippa, de 45 anos, matou três pessoas – dentre elas o pai e o irmão – e feriu nove após ataque iniciado na noite de terça-feira (22), que se estendeu até a manhã desta quarta-feira (23). Ele foi encontrado morto pelos policiais.

Crippa manteve a família em cárcere privado e foi alvo de um cerco que durou dez horas. Mais de cem tiros foram disparados. Segundo a polícia, ele tinha esquizofrenia e ainda há a hipótese de que problemas familiares estavam entre os motivos do ataque. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul declarou luto em razão do falecimento de Kirsch.

“Morto em combate na madrugada da última quarta-feira, o soldado Everton Kirsch ingressou nas fileiras da Brigada Militar em 2018 e pertencia ao 3° Batalha de Polícia Militar, em Novo Hamburgo. O militar restou ferido fatalmente durante o cumprimento do dever, arriscando a própria vida pela segurança e proteção do povo gaúcho. Nesta triste data, a Brigada Militar presta sua homenagem e apoio aos familiares, amigos e colegas”, escreveu a corporação, em nota.

Em nota publicado no X (antigo Twitter), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confirmou a perda do soldado da Brigada Militar.

“O soldado Everton, com apenas 31 anos, deu sua vida para proteger a sociedade gaúcha. Ele era esposo, pai de um bebê de 45 dias e, acima de tudo, um herói. Que sua coragem e dedicação nunca sejam esquecidas. Meus sentimentos à família e o desejo de rápida recuperação aos feridos”, publicou Leite.

Entre os feridos, havia ainda outros policiais, um guarda municipal, além da mãe e da cunhada do atirador. A tentativa de negociação da polícia com o atirador aconteceu durante toda a madrugada. Ao perceber a presença dos policiais, o atirador abriu fogo contra a guarnição da polícia, iniciando o confronto. Dentro da casa, a polícia diz que encontrou um grande arsenal e um “cenário de guerra”.

‘’Após tentativa de negociação, conversa, aproximação, em nenhum momento o suspeito foi receptivo. Conseguimos encontrar um número de telefone que seria o dele. Tentamos contato, mas também não foi possível falar com ele”, disse o tenente-coronel Alexandro Famoso, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) de Novo Hamburgo.

As residências de vizinhos foram evacuadas como medida de precaução para a negociação. Segundo a Brigada Militar (BM), o suspeito ainda abateu drones que estavam sendo usados durante a ação policial.

Nota de pesar da BM

A Brigada Militar comunica, com profundo pesar, o falecimento do soldado Everton Raniere Kirsch Júnior, tombado no cumprimento do dever na noite desta terça-feira (22/10), em Novo Hamburgo.

O sd Kirsch tinha 31 anos estava lotado no 3⁰BPM, ingressou na Brigada Militar em 2018 e era natural de Novo Hamburgo. Deixa esposa e um filho de 45 dias.

Os atos fúnebres serão realizados a partir das 23h do dia 23/10, na Capela 3 do Crematório e Cemitério Parque Jardim da Memória, em Novo Hamburgo.

A cerimônia de despedida ocorrerá às 11h do dia 24/10.

A BM se solidaria com familiares e amigos, neste momento difícil para a família e para toda a Corporação.

⭐ 15/07/1993

✝️ 22/10/2024

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/policial-morto-por-atirador-em-novo-hamburgo-tinha-acabado-de-virar-pai/

Policial morto por atirador em Novo Hamburgo tinha acabado de virar pai

2024-10-23