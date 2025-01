Rio Grande do Sul Polícias gaúcha e pernambucana realizam operação conjunta contra o “golpe do namoro”

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2025

A operação foi realizada nas cidades pernambucanas de Recife e Olinda Foto: Polícia Civil/Divulgação A operação foi realizada nas cidades pernambucanas de Recife e Olinda. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A 3ª DP (Delegacia de Polícia) de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco, deflagrou nesta quinta-feira (30) uma operação para desarticular uma quadrilha especializada no chamado “golpe do namoro”.

Durante a ação, batizada de Dirty Deby, foram cumpridos seis mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão nas cidades pernambucanas de Recife e Olinda. Seis criminosos foram presos. A quadrilha causou prejuízos a dezenas de vítimas em diversos Estados brasileiros, entre eles o Rio Grande do Sul.

A investigação iniciou depois que uma vítima procurou a Polícia Civil em Canoas relatando ameaças feitas por um suposto namorado de uma mulher que havia conhecido pela internet, com quem mantinha um relacionamento virtual.

De acordo com o depoimento, após trocas de mensagens, o criminoso teria descoberto uma suposta traição digital e, a partir daí, iniciou uma série de ameaças contra a vítima e seus familiares. O criminoso, por meio das mensagens, demonstrava conhecer detalhes íntimos da vida da vítima, como seus hábitos e endereços, além de enviar fotos e vídeos ameaçadores.

Com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco, as investigações avançaram, identificando os suspeitos, que possuem uma extensa ficha criminal. Durante as apurações, foi descoberto que um dos envolvidos agia como “gestor” do dinheiro extorquido das vítimas, repassando as quantias para um outro membro do grupo, que está no sistema penitenciário de Pernambuco. Em um mês, esse “gestor” movimentou cerca de R$ 100 mil por meio de transferências via Pix.

A delegada Luciane Bertoletti, responsável pela operação, ressaltou a importância de ficar atento às informações compartilhadas nas redes sociais e fez um alerta para que a população não envie dinheiro para desconhecidos. Ela também pediu para que, caso alguém tenha sido vítima do “golpe do namoro”, procure imediatamente a polícia.

