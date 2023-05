Polícia Polícias Militares do Rio Grande do Sul e Santa Catarina lançam operação divisa integrada em Torres

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

Além do Litoral Norte, a BM realizará a Operação Integrada em outras regiões do Estado. Foto: Divulgação Além do Litoral Norte, a BM realizará a Operação Integrada em outras regiões do Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Brigada Militar e a Polícia Militar de Santa Catarina lançaram a Operação Divisa Integrada, na manhã da sexta-feira (12), em Torres, no Parque do Balonismo.

A Operação foi planejada pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul em conjunto com os Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul para cooperação técnica e operacional entre as PMs, especialmente contra crimes interestaduais e transnacionais. Além do Litoral Norte, a BM realizará a Operação Integrada em outras regiões do estado.

Os subcomandantes-gerais da Brigada Militar, coronel Douglas da Rosa Soares, e da PMSC, coronel Alessandro José Machado, pronunciaram-se no lançamento da Operação. O coronel Douglas afirmou que os indicadores criminais no RS e SC são mantidos sob controle. “Esta é uma operação estratégica no Sul do país para alavancar resultados e mostrar a grandiosidade do trabalho policial militar para o resto do Brasil”, falou o coronel Douglas.

Por sua vez, o coronel da PMSC, disse que a união de forças minimiza problemas. “Esta operação é um momento único nas Forças de Segurança do Brasil”, destacou.

O prefeito em exercício de Torres, Fábio Amoretti, expressou confiança que a integração das Polícias torna as cidades, estados e país mais forte.

A Operação Divisa Integrada está sob a liderança do comandante do CRPO Litoral, tenente-coronel Humberto, e pela BM conta com efetivos do 2º BPAT, BOPE, CRBM e apoio do Batalhão de Aviação. As ações policiais integradas vão acontecer em Torres e em municípios gaúchos e catarinenses próximos desse.

