Brasil Políticos e ministros do Supremo defendem recondução de Paulo Gonet como Procurador- Geral da República

Por Redação O Sul | 23 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Esse apoio ao chefe da Procuradoria ficou evidente no jantar de Alexandre de Moraes, nesta semana, que reuniu diferentes figurões da República. (Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No fim do ano, Lula deve decidir sobre a recondução de Paulo Gonet para mais um mandato no comando da PGR. Políticos da cúpula do Congresso e ministros do STF querem a permanência de Gonet no posto.

Esse apoio ao chefe da Procuradoria ficou evidente no jantar de Alexandre de Moraes, nesta semana, que reuniu diferentes figurões da República.

Sobre Gonet, aliás, um ministro do STF rasga elogios. “Gonet vai ser reconduzido por Lula. Ele é um nome de segurança na PGR. Não perseguiu ninguém até hoje”, diz.

Procuradores devem insistir em lista tríplice ao fim deste mandato de Gonet

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) deve insistir na indicação por meio da lista tríplice para o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR). O mandato do atual PGR, Paulo Gonet, termina em dezembro deste ano e ele poderá ser reconduzido ao cargo.

Essa é uma demanda de parte dos servidores, que não é prevista por lei. Desde 2001, a ANPR realiza as eleições e os três nomes mais votados são enviados para o presidente da República. Cabe ao chefe de Estado fazer a indicação e não tem obrigatoriedade de seguir algum dos três nomes.

A lista tríplice foi respeitada nos dois primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB).

O ex-presidente Jair Bolsonaro não seguiu a sugestão dos integrantes do Ministério Público Federal (MPF). Lula, neste terceiro mandato, indicou Gonet que também estava fora da lista.

Entretanto, o nome do atual PGR foi bem recebido. Gonet é considerado um perfil mais “técnico” e tem sido bem avaliado pelos pares.

A denúncia, no inquérito da tentativa de golpe de Estado, foi considerada o maior “teste” de Gonet até o momento e a impressão, de integrantes da PGR, é que ele se fortaleceu.

Por isso, apesar da insistência na lista tríplice, a avaliação de integrantes do governo é que Gonet deve ser reconduzido ao cargo para um novo mandato.

Auxiliares de Lula apontam que a avaliação do presidente sobre a atuação de Gonet é “muito positiva”. As informações são do portais Veja e CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/politicos-e-ministros-do-supremo-defendem-reconducao-de-paulo-gonet-como-procurador-geral-da-republica/

Políticos e ministros do Supremo defendem recondução de Paulo Gonet como Procurador- Geral da República

2025-03-23